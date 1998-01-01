Рэпер Птаха, на которого 28 декабря напал Obe 1 Kanobe, рассказал Пятому каналу свою версию произошедшего. Артист подчеркнул, что он цел, здоров, и не имеет ни к кому претензий.

По словам рэпера несколько неизвестных напали на него, когда тот гулял с собакой возле дома в Басманном переулке. В попытке скрыться Птаха (он же Давид Нуриев — прим. редакции), забежал в ближайшие открывшиеся ворота, где ему на помощь пришел сотрудник вневедомственной охраны. Рэпер также заявил, что лиц нападавших не разглядел, но упомянул, что у него много врагов.

— У меня много врагов, и почти все такие, которые нападают со спины. Можно год заниматься боксом, а потом с бейсбольной битой напасть со спины, — пояснил Давид.

Также рэпер подтвердил информацию о том, что после нападения пострадал только сотрудник Росгвардии — ему сломали руку.

— Это фиаско, братан, больше сказать нечего, — прокомментировал Птаха неудачу нападавших.

Пользуясь случаем, Птаха на камеру заявил о своем желании встретиться с обидчиками лицом к лицу, и решить все честно, без ударов в спину.

— Я с радостью встречусь с вами в правильной обстановке, когда это будет не со спины нападение на меня, а как мужчина к мужчине — лицом к лицу, — сказал артист.

В пятницу, 28 декабря, на Птаху в центре Москвы напала группа людей. В сети вину за организацию нападения возложили на другого рэпера Obe 1 Kanobe — Никиту Канобовича.

Ранее Пятый канал публиковал полное видео нападения на Птаху.