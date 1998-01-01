Автор знаменитых хитов «Sway» и «Killing Me Softly» скончался в США

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Американский поэт-песенник Норман Гимбел скончался на 92 году жизни.

Фото: www.globallookpress.com

Автор песен Норман Гимбел умер еще 19 декабря в США в собственном доме в Монтесито, но о его кончине стало известно только сейчас, сообщает Variety.com.

Норман Гимбел родился 16 ноября 1927 года в Бруклине. Наибольшего успеха он достиг в 1960-е годы, когда певец Дин Мартин записал песню «Sway», слова к которой написал Гимбел. Поэт также является автором таких хитов, как «Killing Me Softly with His Song» на музыку Чарльза Фокса и англоязычной версии «Garota de Ipanema», музыку для которой написал бразильский композитор Антониу Карлос Жобим.

Примечательно, что за песню «It Goes Like It Goes» к фильму «Норма Рэй» поэт был удостоен Оскара.

Ранее Пятый канал сообщал о кончине итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи.

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