Автор знаменитых хитов «Sway» и «Killing Me Softly» скончался в США

Автор песен Норман Гимбел умер еще 19 декабря в США в собственном доме в Монтесито, но о его кончине стало известно только сейчас, сообщает Variety.com.

Норман Гимбел родился 16 ноября 1927 года в Бруклине. Наибольшего успеха он достиг в 1960-е годы, когда певец Дин Мартин записал песню «Sway», слова к которой написал Гимбел. Поэт также является автором таких хитов, как «Killing Me Softly with His Song» на музыку Чарльза Фокса и англоязычной версии «Garota de Ipanema», музыку для которой написал бразильский композитор Антониу Карлос Жобим.

Примечательно, что за песню «It Goes Like It Goes» к фильму «Норма Рэй» поэт был удостоен Оскара.

