Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России

Давид Андриясов
Беспилотники были сбиты над территориями 13 регионов.

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 30 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 20:00 мск 29 мая до 07:00 мск 30 мая.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В Минобороны уточнили, что все обнаруженные воздушные цели были своевременно перехвачены дежурными средствами ПВО. Информация о возможных разрушениях на земле и пострадавших в результате ночной атаки на данный момент ведомство не привело. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в регионах.

Как ранее писал 5-tv.ru, в результате ночной атаки беспилотников на Таганрог пострадали два человека в частном доме, а также произошло возгорание на территории морского порта.

