Бывшая актриса Меган Маркл, а ныне Герцогиня Сассекская является активным борцом за права женщин. Во время прогулки по Кардиффу Меган встретилась с поклонниками. Во время непродолжительного общения одна из фанаток призналась, что восхищается отношением Меган Маркл к женским правам и феминизму.

— Гарри — тоже феминист, вот так, — ответила Меган Маркл.

Этот момент успел снять один из присутствующих. Видео опубликовано на странице в Instagram, которую ведут поклонники герцогини. Пользователи остались под впечатлением от просмотра ролика.

— Она чудесная герцогиня. Очень хочу увидеть те изменения, которые она принесет в этот мир, — написал один из них.

— У Гарри всегда были очень светлые мысли, и он был феминистом еще задолго до встречи с будущей женой, — отметил другой.

— Че у нее на голове? Кошмар, — заметил русскоязычный пользователь.

На сайте королевской семьи размещены материалы о том, что Меган Маркл занималась благотворительностью еще задолго до того, как стала герцогиней. Именно этот опыт и сформировал отношение женщины к идеям социальной справедливости, расширения прав и возможностей женщин, сообщают Дни.ру.

Ранее Пятый канал рассказал, что принц Уильям проигнорировал Меган Маркл в церкви.