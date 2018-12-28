Почему принц Уильям проигнорировал Меган Маркл в церкви

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Герцог Кембриджский старается лишний раз не общаться с бывшей актрисой.

Фото, видео: www.globallookpress.com, REUTERS

Принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл, пытавшуюся заговорить с ним во время рождественской службы в церкви в Сандрингеме, пишут Дни.ру.

Отмечается, что, когда бывшая актриса повернулась к Герцогу Кембриджскому, чтобы что-то сказать, он сделал вид будто увлечен поправлением шарфа. На этот момент сразу же обратили внимание присутствовавшие в зале папарацци.

По информации портала, люди, следящие за жизнью королевской семьи, начали массово жалеть Маркл. По их мнению, принц не должен был себя вести таким образом, хотя бы потому за окном было Рождество.

Как, в свою очередь, сообщает Daily Mail, Елизавета II настояла на том, чтобы братья Уильям и Гарри и их супруги прекратили вражду и собрались вместе во время праздников.

— Две пары должны были зайти в церковь, как и в прошлом году. Да, это выглядело очень странно после всех событий, что произошли за последние 12 месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, что фанаты Меган Маркл определили пол ее будущего ребенка.

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