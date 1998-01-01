РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины

Не признавать «автокефальной поместной церковью» то сообщество, которое было создано на, так называемом «объединительном соборе», на Украине. С таким призывом РПЦ обратилась к другим поместным церквям.

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Заявление сделано по итогам последнего в этом году заседания Священного Синода, он прошел в Москве. Также в РПЦ приняли решение образовать, так называемые «патриаршие экзархаты», — то есть административно-территориальные единицы за пределами основной церкви, — в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии: от Испании и Великобритании до Индонезии и Таиланда — с центрами, соответственно, в Париже и Сингапуре.

Что касается уже имеющихся русских православных приходов в той же Западной Европе, но фактически распущенных Константинополем, то им дана возможность вернуться под юрисдикцию Московского Патриархата.

Ранее Пятый канал сообщал, что вынужденный разрыв отношений Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом привел к тому, что прихожане РПЦ не смогут принимать участия в таинствах, которые совершаются в храмах Афона.