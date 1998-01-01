РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины

, 19:49 Видео 37

На заседании Священного Синода сделали заявление по поводу непризнания «Объединенной раскольнической церкви Украины».

Фото, видео: Пятый канал

Не признавать «автокефальной поместной церковью» то сообщество, которое было создано на, так называемом «объединительном соборе», на Украине. С таким призывом РПЦ обратилась к другим поместным церквям.

Читайте также

Синод РПЦ заявил об организации своего экзархата в Западной Европе — патриархат

Заявление сделано по итогам последнего в этом году заседания Священного Синода, он прошел в Москве. Также в РПЦ приняли решение образовать, так называемые «патриаршие экзархаты», — то есть административно-территориальные единицы за пределами основной церкви, — в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии: от Испании и Великобритании до Индонезии и Таиланда — с центрами, соответственно, в Париже и Сингапуре.

Что касается уже имеющихся русских православных приходов в той же Западной Европе, но фактически распущенных Константинополем, то им дана возможность вернуться под юрисдикцию Московского Патриархата.

Ранее Пятый канал сообщал, что вынужденный разрыв отношений Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом привел к тому, что прихожане РПЦ не смогут принимать участия в таинствах, которые совершаются в храмах Афона.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:46
Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче на Красной площади
20:30
Видео: Кишинев выдал Москве россиянина — вербовщика в ИГ*
20:19
Список погибших и пострадавших в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
20:09
Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в тяжелом состоянии в Москве
20:04
Неизвестный пытался проникнуть на авто на территорию аэропорта Ганновера
19:49
РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины
19:44
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
19:23
«Ильюшин» создает замену транспортнику Ан-124
19:17
«Помни, что мужчина со спины не бьет»: Птаха передал в СИЗО привет Obe 1 Kanobe
19:00
Обама решил напомнить о себе и назвал свои любимые фильмы
18:47
«Гарри — тоже феминист» — Меган Маркл шокировала поклонников откровением
18:32
Премьера на Пятом: сериал «Барс»
18:31
Пекло как в аду: На Австралию обрушилась экстремальная жара
18:18
Путин поручил усовершенствовать законодательство о долевом строительстве
18:01
Что смотреть на новогодних каникулах — лучшие сериалы января 2019 года
17:58
Неонациста «Тесака» суд повторно приговорил к 10 годам колонии
17:41
После подрыва автобуса в Египте усилили охрану туристических объектов
17:31
Автор знаменитых хитов «Sway» и «Killing Me Softly» скончался в США
17:25
В Кремле прокомментировали планы «воссоединения» с Белоруссией
17:04
Орбакайте назвала три блюда, без которых не обходится ни один обед на гастролях

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

21 декабря

Украинской православной церкви пригрозили аннулированием регистрации

21 декабря

Патриарх Кирилл призвал не признавать «Объединенную раскольническую церковь Украины»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама