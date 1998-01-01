Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил об организации патриаршего экзархата (экзархат — административно-территориальное наместничество за пределами метрополии — прим. редакции), в который вошли приходы РПЦ в Западной Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Патриарха Кирилла.

— Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом, — рассказал агентству представитель патриархата об итога по Синода.

Собеседник агентства добавил, что в патриарший экзархат вошли приходы в Германии, Франции, Испании и Австрии.

Ранее Пятый канал сообщал, что Патриарх Кирилл призвал не признавать «Объединенную раскольническую церковь Украины».