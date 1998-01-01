Создатель Android объявил о прекращении производства смартфона Essential Phone

Создатель Android Энди Рубин объявил о прекращении производства смартфона Essential Phone, пишет ФАН.

Продажа гаджета уже прекращена на сервисах Amazon и BestBuy. Поводом для сворачивания проекта стали многочисленные жалобы обладателей смартфона. Их не устраивали недостатки камеры и непригодность гаджета для ремонта.

Изначально Essential PH-1 позиционировался разработчиками как инновационное устройство с модульными аксессуарами и каплевидным вырезом в дисплее. Рубин отметил, что в настоящее время ведется работа над новым проектом.

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