ТОП-4 новинок, которые стоит ожидать в смартфонах 2019 года

Эксперты перечислили четыре новинки, которые могут появиться у смартфонов в 2019 года, сообщает портал VistaNews.ru. Так, это пятое поколение мобильной связи 5G, функция складного аппарата, увеличение количества объективов и искусственный интеллект.

Отмечается, что подобными инновациями своих клиентов порадуют компании Samsung, Sony, Huawei и OnePlus.

Например, по имеющейся информации, складную модель разрабатывают Samsung и Huawei. Под искусственным интеллектом разработчики гаджетов понимают функцию распознавания животных на фотографиях, а также способность отличить голос «хозяина» от других голосов.

— Самые захватывающие новинки смартфонов 2019 года произойдут в программной, а не в аппаратной части, — отмечается в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роскачество определило лучшие мобильные телефоны, выпущенные в 2018 году.