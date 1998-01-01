Новогоднее свинство: Что можно на корпоративе, когда позволяют деньги

, 16:07 86

«Любой каприз за ваши деньги», под таким девизом event-агентства работают на корпоративах в новогодние праздники. И, действительно, исполняют любые желания клиентов.

Фото, видео: Пятый канал

Последняя неделя года — именно на нее приходится пик праздничных вечеринок и корпоративов. С каждым годом градус веселья растет, а выходки отдыхающих буквально шокируют. Миллионы долларов тратятся в пьяном угаре. Любой каприз за ваши деньги! Звездные гости, дорогущие деликатесы и триумф гламура! А организаторы банкетов тут как тут. Они охотно выполнят любую прихоть разгулявшегося клиента — лишь бы платил. Новогодний бизнес всегда приносит прибыль, а это значит, что шоу должно продолжаться.

Маша Малиновская спешит развеять миф об идеальном корпоративе. Ее часто называли дамой полусвета и даже обвиняли в наркозависимости. А она в этом году наденет пижаму и останется дома по совету имиджмейкера. Пропустит, например, очередную голую вечеринку.

— Я был на вечеринке, где ходили голые женщины, официантки. Они были абсолютно обнажены, раздавали сашими, — рассказывает стилист Марии Малиновской Константин.

— В этом году я — елочка. Меня все наряжают. То есть сначала я раздеваюсь, потом меня одевают, — рассказывает актриса бурлеска Ляля Бежецкая.

Русская королева бурлеска в этом году отметила 40-летие. А все туда же: ходит по Москве в костюме главной елки страны. И уверяет, все корпоративы декабря — сплошной бурлеск.

— Бурлеск бывает с медом, бурлеск бывает с перцем. Бурлеск с медом многим напоминает обычный стриптиз. Бурлеск с перцем — намного более дерзкий. В бурлеске с перцем можно увидеть что-нибудь вопиющее. Можно увидеть красивую девушку, но, например, с лицом гориллы, — признается актриса бурлеска Ляля Бежецкая.

Или свиньи. С таким подходом детское желание залезть на елку или заснуть под ней — превращается во взрослую прихоть.

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— Сама я не хрюкаю, у меня миссия простая, чтобы захрюкали мои гости, — объясняет женщина в костюме свиньи Вира.

Свингурочка — самый востребованный корпоративный персонаж в этом году, и все же делит одну гримерку с другими артистами.

— Какой тут райдер, когда надо успеть много-много корпоративов, — отмахивается пародист Дмитрий Шошин.

Пародист Дмитрий Шошин — верхом на звезде — сделал карьеру. Внушительный бюст, поминутная оплата, раскрученный репертуар, вип-клиенты.

— Заказчик постоянный. Заказывает по традиции: вот есть я с песней Караганда и Корнелюк, — рассказывает пародист Дмитрий Шошин.

В репертуаре Виры Стар песни про принцев, олигархов, депутатов, лабутены, дольче габбану. Но людям все равно нравится.

Это как в известной песне: «Чем выше любовь — тем ниже поцелуи». Так и здесь. Но с поправкой на статус.

— Когда икра тут ведрами стоит, и когда у нас там шампанское и виски, которого ты даже и не видел, — это, конечно, сразу понятно, что это за уровень, — говорит артист театра и кино Андрей Носков.

Устроители таких корпоратов от комментариев всегда отказываются. Но в соцсети все же хвастают как, например, долго и тщательно выбирали черную икру.

Звезды шоу-бизнеса просят по несколько миллионов рублей за выступление на праздничных «елках».


Все для дорогих гостей. Какие уж тут комментарии. Артист театра и кино Андрей Носков уверен — не иссякнет рука дающего на корпоратив.

— Тщеславие — это двигатель прогресса, чтобы потом кому-то рассказали, что Петр Петрович кинул бабла. В Москве я реально наблюдал случай, когда люди — вот так вот, пачки денег швыряли, — рассказывает артист театра и кино Андрей Носков.

Дворец на Английской набережной. Чем не вариант для тех, кто сорит деньгами? Двухэтажный банкетный ресторан в исторических интерьерах. Подарок Александра своей фаворитке — княгине Долгорукой. И отличный вариант для премиум-корпоративов.

В этом году event-агентства к безвкусным предложениям относятся по-свински. Просто игнорируют их. Уж лучше «карты-деньги-два ствола». И работа — под ключ.

— Вплоть до того, что мы сажаем их в такси и их увозят. Что касается форс-мажорных ситуаций, что-то всегда идет не так. Бывали такие моменты, когда люди думали, что пора освежиться, и прыгали с кораблей, например, в воду, — вспоминает организатор event-проектов Ольга Приходько

В таком платье — за борт не прыгнешь. А если все-таки упадешь — заметят и спасут.

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— Оно не темное, яркое. Сразу будет видно за километр, — говорит актриса, модель Анна Калашникова.

Декабрь — месяц корпоративного звездопада. Красиво жить — не запретишь.

— Тебя приглашают, выставляют тебя на афише, вешают баннеры. Такова жизнь, such is life, жизнь звезды — она такая непростая, — резюмирует актриса Анна Калашникова.

Блеск нарядов и брызги шампанского — как это все тяжело дается. Не хочется, а надо, хотя бы иногда задаваться риторическим вопросом — от Маши Малиновской.

— Ну что у нас — ядерная зима? Атомная война? Почему не должно быть изобилия на столах? Конечно, все это есть! — хвастается Мария Малиновская.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутаты Госдумы отказались от новогоднего корпоратива.

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