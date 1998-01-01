Девочка-подросток ушла из больницы в Тверской области и пропала

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Поисково-спасательный отряд «Сова» разместил ориентировку на ребенка.

Фото: www.globallookpress.com

Девочка-подросток, 15-ти лет, ушла из больницы имени Литвинова в Тверской области, вечером 29 декабря. Медицинское учреждение находится в поселке Бурашево в Тверской области.

В данный момент розыском ребенка занимается волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова».

Почему ребенок покинул медицинское учреждение, пока неизвестно.

Ранее Пятый канал рассказывал про девочку из Санкт-Петербурга, которая одна отправилась в гости к Деду Морозу. Восьмилетняя малышка одна села в поезд «Санкт-Петербург — Микунь» на Ладожском вокзале, хотя изначально должна была ехать с бабушкой. Путешественницы опаздывали на поезд, и бабушка попросила таксиста довести школьницу до перрона. Водитель не только исполнил просьбу пожилой женщины, но и посадил ребенка с вещами в вагон. К тому моменту, когда дама дошла до нужной платформы, поезд уже тронулся.

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