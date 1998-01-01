Девочка из Петербурга одна поехала в гости к Деду Морозу

Девочка из Санкт-Петербурга отправилась в самостоятельное путешествие на родину Деда Мороза — в Великий Устюг. Как сообщает сообщество «Новости и происшествия Санкт-Петербурга», восьмилетняя малышка одна села в поезд «Санкт-Петербург — Микунь» на Ладожском вокзале, хотя изначально должна была ехать с бабушкой.

Путешественницы опаздывали на поезд, и бабушка попросила таксиста довести школьницу до перрона. Водитель не только исполнил просьбу пожилой женщины, но и посадил ребенка с вещами в вагон. К тому моменту, когда дама дошла до нужной платформы, поезд уже тронулся.

Бабушке и внучке помогли воссоединиться полицейские — на станции «Волховстрой» инспекторы по делам несовершеннолетних перехватили ребенка и через несколько часов вернули в город. Теперь две любительницы приключений отправятся в Великий Устюг вместе.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что треть писем Деду Морозу в России пишут взрослые люди.