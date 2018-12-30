Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Попутчика пропавшей девушки-водителя сервиса BlaBlaCar задержали. Девушка исчезла во время поездки из Москвы в Тулу вечером 23 декабря.

Ирина Ахматова — пользователь сервиса по поиску попутчиков. Собираясь отправиться в Тулу из столицы, она написала в приложении, что готова взять с собой несколько пассажиров. На предложение откликнулся молодой человек по имени Сергей. Мужчина сообщил, что поедет вместе с подругой, но в машину сел почему-то один.

Примерно в середине маршрута сигнал телефона Ирины неожиданно пропал, а вместе с ним пропала и сама девушка. Мобильный автоледи удалось запеленговать только к утру — сигнал шел из Ярославля. Поисковая группа смогла найти автомобиль, но самой Ахматовой в нем не было. Где находится девушка и жива ли она — до сих пор неизвестно.

Сотрудникам следственного комитета удалось выследить человека, который отправился в поездку вместе с Ириной — в воскресенье, 30 декабря мужчина 1979 года рождения был задержан в Москве. Представители Следкома сообщают, что задержанный доставлен в одно из отделений ведомства. По информации, которая есть в распоряжении телеканала РЕН-ТВ, попутчик Ирины ранее уже был судим. Поиски Ирины Ахматовой продолжаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Тверской области поисково-спасательный отряд разыскивает девочку-подростка, которая ушла из отделения детской больницы и пропала.