Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

, 14:07 874

29-летняя Ирина Ахматова выехала из Москвы в Тулу вечером 23 декабря, но исчезла во время поездки.

Фото: Социальные сети

Попутчика пропавшей девушки-водителя сервиса BlaBlaCar задержали. Девушка исчезла во время поездки из Москвы в Тулу вечером 23 декабря.

Ирина Ахматова — пользователь сервиса по поиску попутчиков. Собираясь отправиться в Тулу из столицы, она написала в приложении, что готова взять с собой несколько пассажиров. На предложение откликнулся молодой человек по имени Сергей. Мужчина сообщил, что поедет вместе с подругой, но в машину сел почему-то один.

Примерно в середине маршрута сигнал телефона Ирины неожиданно пропал, а вместе с ним пропала и сама девушка. Мобильный автоледи удалось запеленговать только к утру — сигнал шел из Ярославля. Поисковая группа смогла найти автомобиль, но самой Ахматовой в нем не было. Где находится девушка и жива ли она — до сих пор неизвестно.

Сотрудникам следственного комитета удалось выследить человека, который отправился в поездку вместе с Ириной — в воскресенье, 30 декабря мужчина 1979 года рождения был задержан в Москве. Представители Следкома сообщают, что задержанный доставлен в одно из отделений ведомства. По информации, которая есть в распоряжении телеканала РЕН-ТВ, попутчик Ирины ранее уже был судим. Поиски Ирины Ахматовой продолжаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Тверской области поисково-спасательный отряд разыскивает девочку-подростка, которая ушла из отделения детской больницы и пропала.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

15:28
Семья из России погибла в жутком ДТП в Финляндии, автомобиль всмятку — фото
15:11
Телетрап с пассажирами внутри рухнул в аэропорту США
15:00
Не новогодняя сказка о том, как Порошенко Украине свинью подложил
14:45
Российских детей из Сирии и Ирака доставят на родину
14:37
Мечты сбываются: Пять новогодних подарков от президента России детям
14:07
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
13:44
Владимир Путин направил новогодние поздравления главам государств
13:28
С наступающей катастрофой: Что ждет Землю в 2019 году
13:17
«Кого они будут снимать?»: ведущий «Дома-2» о новом экстрасенсорном проекте
13:00
Новогоднее поздравление Путина покажут в московском метро
12:40
В МВД рассказали об изменениях в закон о гражданстве
12:17
В Крыму открылся первый участок трассы «Таврида»
12:01
Видео: новые кадры испытаний ракеты «Авангард»
11:52
Девочка-подросток ушла из больницы в Тверской области и пропала
11:24
Один из напавших на рэпера Птаху отпущен под подписку о невыезде
10:49
«Живу в центре водоворота»: актриса «Уральских пельменей» о разладе в коллективе
10:27
«Русская Кардашьян» побаловала поклонников шикарными формами в купальнике
10:11
«Рубиновые звезды помогут России» — звезда «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2019 год
9:53
«Грудь как у мальчика»: младшая Кардашьян в бикини разочаровала поклонников
9:37
«Как стриптизерш выбирают»: пользователи раскритиковали кастинг в группу Serebro

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

11 декабря

Жительница Калифорнии расплакалась, найдя на пожарище свою кошку — видео

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама