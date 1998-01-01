Эпатажная телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фотографию, на которой она распахивает верхнюю одежду и демонстрирует обнаженную грудь под черным атласным топом.

— Еще немного, еще чуть-чуть! — попыталась заинтриговать подписчиков Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Но не тут-то было: никто из ее поклонников даже не поинтересовался, что же она имела в виду. Все кинулись обсуждать ее грудь. По мнению большинства, эта часть тела у Собчак мало того, что ассиметрична — сквозь ткань отчетливо видны соски, которые торчат в разные стороны, но также и то, что грудь расположена на разном уровне.

Подписчики Собчак не скупились на едкие замечания.

— Барышня вашего возраста с разной высотой груди, зачем этот эпатаж? — написал один.

— Без нижнего белья в 37? Заигралась! — считает другой.

— С грудью все равно что-то не то, видно же на фотографии, — уверен третий.

— Как всегда — без лифчика, — злорадствует еще один подписчик.

Однако нашлись и единицы, которые встали на защиту Ксении и напомнили всем злопыхателям, что надо быть добрее и следить за своей, а не чужой внешностью.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Собчак кардинально поменяла имидж на фоне слухов о разрыве с мужем Максимом Виторганом.