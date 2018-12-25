Собчак кардинально поменяла имидж после скандала с Виторганом

Поклонники Ксении Собчак продолжают следить за ее личной жизнью и обсуждать разного рода слухи о разрыве теледивы с мужем Максимом Виторганом. Собчак сама подливает масло в огонь — опубликовала на своей странице в Instagram пост, который вверг поклонников в волнение.
— Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой! Как вам? — написала Ксения.
На фото Собчак позирует в новом образе — с коротким каре. Как говорят в народе — если женщина меняет прическу, ей однозначно нужны перемены. Поклонники Ксении сразу на это отреагировали.
- Красотка, 10 лет скинула
— Вы с любой стрижкой прекрасны
— Ксения, выложите уже фото с мужем, а то у народа душа болит
— Своим победам в этот год
Я радуюсь не слишком,
Куда приятнее, что вот -
Есть Ксюша с новой стрижкой!
Некоторые все же предположили, что Ксения Собчак действительно решила бросить мужа. И порекомендовали телеведущей этого не делать.
— Держись за Виторгана, — написал один из подписчиков.
Чуть раньше Ксения Собчак поделилась своими мыслями по поводу сплетен о ее отношениях с Максимом Виторганом. Женщина попросила не вмешиваться в их личную жизнь и не судить, сообщает Дни.ру.
Ранее Пятый канал сообщал, что Шнуров и Собчак могут заплатить многомиллионные штрафы за перепалку в Instagram.