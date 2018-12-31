Один человек погиб в результате обстрела автомобиля в Ингушетии

, 3:18 Эксклюзивное интервью 83

Неизвестные открыли огонь по Huinday Solyaris в Назрани.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии. В результате атаки, которая произошла ночью 31 декабря в Назрани улице Пионерская, погиб один человек, еще один с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

— Убит Белхароев Ибрагим Султанович, 72 года рождения. Проводятся мероприятия по установлению преступников. Второй в больнице — Аушев Абу. Диагноз — ничего не известно. Его оперируют сейчас. Другие данные неизвестны, — рассказали в дежурной части полиции.

По информации РЕН, обстрелу подвергся автомобиль Huinday Solyaris. Обстоятельства происшествия выясняются, также ведется поиск злоумышленников.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8 в Мали.

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