Один человек погиб в результате обстрела автомобиля в Ингушетии

Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии. В результате атаки, которая произошла ночью 31 декабря в Назрани улице Пионерская, погиб один человек, еще один с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

— Убит Белхароев Ибрагим Султанович, 72 года рождения. Проводятся мероприятия по установлению преступников. Второй в больнице — Аушев Абу. Диагноз — ничего не известно. Его оперируют сейчас. Другие данные неизвестны, — рассказали в дежурной части полиции.

По информации РЕН, обстрелу подвергся автомобиль Huinday Solyaris. Обстоятельства происшествия выясняются, также ведется поиск злоумышленников.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8 в Мали.