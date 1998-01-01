Видео: В роскошном особняке Галкина и Пугачевой «завелись» жуки

В роскошном особняке в деревне Грязь в Подмосковье, где проживают известная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин со своими детьми, «завелись» жуки. Так посчитали пользователи Instagram, посмотревшие одно из недавних видео, опубликованных Галкиным на своей страничке в социальной сети.

На ролике видно, как младший Галкин — Гарри приносит отцу коробку и заявляет, что принес жуков, но только после выясняется, что жуки не живые, а вырезанные из бумаги.

— Папа, я тебе приготовил подарочек! Майских жуков! Сам обрезал! — говорит ребенок.

42-летний телеведущий Максим Галкин отметил, что пятилетнему сыны отлично удалось справиться с вырезанием рисунков насекомых. После на записи появляется и дочь шоумена. Многие подписчики отметили, что Лиза очень похожа на примадонну и внешне, и жестами.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Галкин похвастал пятилетним сыном, поющим хит Эдит Пиаф.