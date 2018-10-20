Виктория Боня традиционно покинула Россию на новогодние праздники. Звезда опубликовала накануне фото в Instagram из самолета, в комментарии к которой рассказала, что Новый 2019 год будет встречать в Таиланде.

— Ну что, раскрою карты, я лечу в Таиланд и Новый год буду встречать именно там! — написала звезда.

Также Боня поинтересовалась планами на праздничную ночь у своих поклонников. К слову, очень многие написали, что будут на работе. Кто-то планирует домашнее застолье, а кто-то также летит в Пхукет, как и Виктория.

Но больше всего всех взволновало отсутствие на фото дочери звезды.

— А как же дочь

— Почему не с дочей, Вик?

— Жаль, что ребенок не с мамой

Светская львица ничего не ответила на шквал вопросов о личной жизни. К слову, Виктория не балует подписчиков фотографиями дочери и поэтому возможно они надеялись, что увидят малышку. Последнее фото Анджелины опубликовано 20 октября.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Виктория Боня заявила о желании «завязать с иностранцами» и найти для себя русского поклонника.