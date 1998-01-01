Депутат Рады сравнил рацион украинцев с временами ленинградской блокады — видео

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О снижении норм потребления продуктов для физических лиц, находящихся на попечении государства, рассказал депутат украинского парламента Вадим Рабинович.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Вадим Рабинович сравнил рацион некоторых украинцев с нормами потребления продуктов в Ленинграде во время фашисткой блокады.

Нардеп в эфире своей авторской программы на украинском телеканале «112» 30 декабря рассказал, что в правительстве Украины приняли постановления, изменившие нормы потребления продуктов инвалидов, ветеранов и других физических лиц, находящихся на попечении государства.

Так, по словам Рабиновича, сокращение норм коснулось не только сладостей, кондитерских изделий, сахара, меда, но и жиров животного происхождения и даже ржаного хлеба.

— Раньше по норме было 250 граммов, а теперь — 100, как в блокадном Ленинграде, — сказал депутат.

В самые суровые дни первой блокадной осени и зимы 1941 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) суточная норма хлеба для неработающих и детей была снижена до рекордно маленькой — 125 граммов. Это привело к резкому увеличению смертности гражданского населения — только за декабрь 1941 года умерло не менее 50 тысяч человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что депутат Рады Юлия Тимошенко назвала Украину самой бедной страной Европы.

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