Снимки Кейт Миддлтон с дробовиком взорвали соцсети

Королевская семья Великобритании открыла охотничий сезон сразу после Рождества. Наряду с наследниками престола, в традиционном отстреле фазанов участвовала супруга принца Уильяма — Кейт Миддлтон, которая пришла с собственным дробовиком.

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— Она обожает охоту и рыбалку. Ее гладкоствольное ружье 20-го калибра идеально подходит для стрельбы по птицам, — указывает источник.

Согласно давней традиции представители правящей династии отправляются в угодья в окрестностях Сандрингема. В этом их сопровождают члены семьи, большая придворная свита, а также профессиональные егеря. Со временем отстрел дичи превратился в настоящий светский раут.

Примечательно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл категорические не приемлет такие развлечения. По информации Дни.ру она закатила скандал принцу Гарри, который вернулся с охоты с отличными трофеями.

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