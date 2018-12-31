Снимки Кейт Миддлтон с дробовиком взорвали соцсети

, 15:14 Фото 283

В то время как супруга принца Гарри Меган Маркл наотрез отказывается участвовать в охоте, герцогиня Кембриджская уверено владеет оружием и превосходно держится в седле.

Фото: Twitter @katemcambridge

Королевская семья Великобритании открыла охотничий сезон сразу после Рождества. Наряду с наследниками престола, в традиционном отстреле фазанов участвовала супруга принца Уильяма — Кейт Миддлтон, которая пришла с собственным дробовиком.

Instagram @hrh_duke_and_duchess_cambridge

— Она обожает охоту и рыбалку. Ее гладкоствольное ружье 20-го калибра идеально подходит для стрельбы по птицам, — указывает источник.

Согласно давней традиции представители правящей династии отправляются в угодья в окрестностях Сандрингема. В этом их сопровождают члены семьи, большая придворная свита, а также профессиональные егеря. Со временем отстрел дичи превратился в настоящий светский раут.

Примечательно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл категорические не приемлет такие развлечения. По информации Дни.ру она закатила скандал принцу Гарри, который вернулся с охоты с отличными трофеями.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему принц Уильям проигнорировал Меган Маркл в церкви.

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