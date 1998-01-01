Новогоднюю церемонию на Таймс-сквер посвятят журналистике и свободе слова

Ведущие американские журналисты и редакторы запустят обратный отсчет до наступления Нового года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ежегодная церемония падения хрустального шара в этом году будет посвящена журналистике и свободе слова.

По данным Комитета защиты журналистов, 53 человека во всем мире погибли при исполнении служебных обязанностей в 2018 году. 251 журналист был заключен под стражу.

Также новшеством в этом году станет использование беспилотника нью-йоркской полицией для наблюдения за толпой. Оборудованный видеокамерой, он станет дополнением к арсеналу из более 1200 стационарных видеокамер, которые будут использоваться полицейскими.

30 декабря официальные лица провели испытание 544-килограммового шара, который медленно опустится по шесту. В этом году шар состоит из 2688 хрустальных треугольников и будет подсвечиваться светодиодными лампами, способными производить разные цвета и узоры, сообщает Golos-ameriki.ru.

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