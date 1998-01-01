Наступающий 2019 года по восточному календарю — год Желтой Свиньи. Как известно, как встретишь новый год, так его и проведешь. Многие специалисты уверены — есть ряд примет, которые могут как помочь добиться благосклонности символа грядущего года, так и отпугнуть ее расположение.

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В основном это касается праздничного стола. Так, по мнению знатоков — свинка большая любительница вкусно поесть, поэтому на праздничном застолье экономить никак нельзя. Трапеза должна быть обильна и разнообразна.

По совету знающих людей, на столе должны быть не только мясные и овощные закуски в виде салатов и вторых блюд, в меню обязательно необходимо включить бобовые, орехи, кукурузу, фрукты и сладости. Лучше, чтобы у овощей и фруктов преобладал желтый цвет. Блюда можно оформлять в виде символа нового года.

Для вторых блюд подойдут птица, мясо и рыба.

Из напитков лучше предпочесть безалкогольные или слабоалкогольные, также желтых оттенков. А вот увлекаться крепким не стоит — хрюшка не любит пьяных.

На столе не должно быть никаких ракообразных и фастфуда.

И, безусловно, из меню необходимо совершенно исключить свинину — как в виде мяса, так и в составе колбас и прочих продуктов. В том числе свиное сало и бекон. Любителям холодца придется использовать для приготовления мясо других животных.

И, хотя по восточному календарю, год Желтой или Земляной Свиньи наступает вовсе не в ночь с 31 декабря на 1 января, а только 5 февраля 2019 года, большинство россиян уверены — приметы работают и в привычное для них новогоднее время.

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