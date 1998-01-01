Варум и Агутин новогоднюю ночь проведут порознь

, 18:34 336

Ранее СМИ муссировали информацию, что звездная пара на грани развода.

Фото: Instagram @avarum

Музыкант Леонид Агутин и его супруга певица Анжелика Варум проведут новогоднюю ночь не вместе, пишет teleprogramma. При этом их многолетний союз считается одним из самых крепких среди других знаменитостей отечественной эстрады.

Несмотря на появившиеся ранее слухи о том, что Агутин якобы завел себе молодую любовницу и брак на грани катастрофы, все оказалось просто: музыкант в новогоднюю ночь будет работать, а его супруга останется дома.

Варум и Агутин в браке уже почти 20 лет. Как они неоднократно заявляли, что на протяжении всех этих лет они уже устали опровергать один и тот же слух о разводе, и что у пары даже мысли об этом не появлялось.

Ранее стало известно, что Варум преподнесла своему суженному дорогой подарок — автомобиль Maserati. Но и знаменитый музыкант и певец не остался в долгу — он подарит ей роскошный дом.

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