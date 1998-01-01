Патриарх Кирилл предостерег Константинополь от общения с раскольниками

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Патриарх Московский и всея Руси в послании к патриарху Варфоломею призвал отказаться от общения с раскольниками и участия в авантюре их легализации на Украине.

Фото: Известия/ Михаил Терещенко

Епископ Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме призвал константинопольского патриарха Варфоломея отказаться от участия в дальнейшей судьбе украинской православной церкви.

— Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас, — говорится в послании патриарха Кирилла.

По словам Святейшего, именно в этом случае история сохранит память о Варфоломее в числе тех святителей Константинопольского престола, кто «в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство».

Как отметил патриарх Кирилл, если Варфоломей поступит в соответствии со своими намерениями, он навсегда утратит «возможность служить единению святых Божиих Церквей» и перестанет быть первым в православном мире.

15 декабря по итогам прошедшего в Киеве «объединительного собора» на Украине объявили о создании украинской автокефальной церкви. Епископ Константинопольского патриархата Варфоломей заявил о намерении дать томос об автокефалии предстоятелю «Объединенной раскольнической церкви на Украине» Епифанию 6 января.

В Болгарской православной церкви проведение «объединительного собора» назвали беззаконием, сообщает RT.

Ранее Пятый канал сообщил, что патриарх Кирилл считает новую «церковь» Украины нежизнеспособной.

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