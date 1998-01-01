Патриарх Кирилл считает новую «церковь» Украины нежизнеспособной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не видит будущего для новой церковной структуры Украины, якобы объединившей различные неканонические религиозные организации. Такое мнение глава Русской православной церкви высказал в среду, 26 декабря, на заседании Высшего церковного совета в Москве.

— Церковная организация, которая сегодня строится на Украине, абсолютно нежизнеспособна. Светские люди этого понять не могут, а церковные люди это хорошо понимают, — приводит Интерфакс слова патриарха.

Он считает нынешние процессы в православной жизни Украины «зеркальным отражением» того, что было в советской России после революции, когда власть пыталась спровоцировать церковный раскол.

— А цели-то были какие «возвышенные» у Константинополя (в то время — прим.ред.) — заполучить возможность использования нескольких объектов недвижимости для получения коммерческой выгоды, — сказал патриарх, подчеркнув, что сейчас на Украине происходит то же самое с созданием ставропигий (подворий) Константинополя.

«Конец всей этой истории» на Украине, по его мнению, будет таким же, каким был конец, так называемого обновленчества после революции в Советском Союзе, «потому что здоровая, благодатная сила церкви, сила божия сильнее самой большой человеческой силы».

Патриарх поблагодарил народ и епископат Украинской православной церкви Московского патриархата, который сплочен вокруг митрополита Онуфрия, и является, по его словам, «залогом того, что силы зла не сумеют разрушить благодатное тело православной церкви на Украине».

15 декабря в Киеве прошел «объединительный» собор украинских иерархов в присутствии президента Петра Порошенко. На нем было принято решение о создании украинской поместной православной автокефальной церкви, главой которой был избран 39-летний Епифаний (Думенко).

Ранее Пятый канал сообщал, что Патриарх Кирилл призвал не признавать «объединенную раскольническую церковь Украины».