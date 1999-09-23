Пять лет дома! Как Крым встречает «юбилейный» Новый год

Жители Симферополя встречают наступающий 2019 года с особенными чувствами — этот рубеж уже в пятый раз крымчане встречают в составе России.

Несмотря на капризы природы и отсутствие снега, центральная площадь Симферополя по-настоящему празднична и многолюдна. Горожане семьями вышли на улицу встретить наступающий 2019 года.

Среди главных событий в 2018 году симферопольцы отметили выборы президента, открытие Крымского моста и аэропорта.

— Очень много изменилось, и все — к лучшему! А главное, что мирное небо над головой! — отмечает Людмила Дядченко.

В наступающем году крымчане пожелали соотечественникам здоровья, любви, процветания и мира.

Ранее Пятый канал публиковал новогоднее видеообращение Александра Беглова к петербуржцам и гостям Северной столицы.