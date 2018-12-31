Видео: Компания Tesla показала, как происходит сборка Model 3

На официальном аккаунте компании Tesla в YouTube появился занимательный видеоролик. Нам нем можно увидеть, ускоренную съемку процесса сборки электрокара Tesla Model 3. Запись длится всего 49 секунд.

Сообщается, что сборку автомобиля производят люди — рабочие завода. Иными словами, процесс не является полностью автоматизированным, как могло бы показаться. Тем временем, можно заметить, что все операции происходят четко, слаженно и оперативно.

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