Видео: Компания Tesla показала, как происходит сборка Model 3

, 23:09 Видео 46

Ролик показывает ускоренную съемку процесса сборки автомобиля за 49 секунд.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Tesla

На официальном аккаунте компании Tesla в YouTube появился занимательный видеоролик. Нам нем можно увидеть, ускоренную съемку процесса сборки электрокара Tesla Model 3. Запись длится всего 49 секунд.

Сообщается, что сборку автомобиля производят люди — рабочие завода. Иными словами, процесс не является полностью автоматизированным, как могло бы показаться. Тем временем, можно заметить, что все операции происходят четко, слаженно и оперативно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Илон Маск показал сверхскоростной тоннель Hyperlоор.

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