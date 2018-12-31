Мария Кожевникова оказалась в больнице перед самым Новым годом

Киноактриса Мария Кожевникова шокировала поклонников снимком с больничной койки за несколько часов до наступления 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 31 Дек 2018 в 8:42 PST

Судя по опубликованной в Instagram фотографии, автор была на медицинских процедурах.

— Вот так 😭держалась, держалась… но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость 🙏🏻 Пожелайте нам здоровья , — гласит подпись к снимку.

Пользователи оставили сотни комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления Марии и ее сыну.

Позже в микроблоге Кожевниковой появилось видео, на котором она готовит праздничный салат.

— После капельницы сил стало побольше. В общем, сейчас будет Оливьешка! — сообщила Мария и успокоила встревоженных поклонников.

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