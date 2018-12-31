Мария Кожевникова оказалась в больнице перед самым Новым годом

Киноактриса Мария Кожевникова шокировала поклонников снимком с больничной койки за несколько часов до наступления 2019 года.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Судя по опубликованной в Instagram фотографии, автор была на медицинских процедурах.
—
Пользователи оставили сотни комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления Марии и ее сыну.
Позже в микроблоге Кожевниковой появилось видео, на котором она готовит праздничный салат.
— После капельницы сил стало побольше. В общем, сейчас будет Оливьешка! — сообщила Мария и успокоила встревоженных поклонников.
Ранее Пятый канал рассказывал, как будет встречать Новый год певец и композитор Юрий Лоза.