Музыкант Юрий Лоза в интервью Пятому каналу рассказал, как будет встречать Новый год.

Исполнитель отметил, что будет отмечать праздник в семейном кругу. По его словам, во времена комсомольской юности к празднику подходили куда более размашисто, а сейчас изменились приоритеты.

— Тихий семейный праздник. Это просто дата. Главный праздник для меня — Рождество, — заявил Лоза.

Певец добавил, что новогодний стол в его семье также будет скромным, поскольку все соблюдают пост.

— Можно себе позволить баночку красной икры… В принципе, не запрещается выпить глоточек вина… Немножко икорки, немножко вина, — сказал Юрий.

Лоза также сообщил, что в последнее время новогодней традицией для его семьи стало прослушивание послания президента. Из главных событий года певец выделил отсутствие глобальных потрясений.

В наступающем 2019 году музыкант пожелал россиянам крепкого здоровья, мира и возвращения к «исходным культурным ценностям».

— Читайте книги, а не СМСки! — пожелал Юрий.

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