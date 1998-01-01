Какие изменения ждут россиян в 2019 году

С начала 2019 года в Российской федерации вступают в силу сразу несколько законов, которые коснутся большинства граждан.

Пенсии

С 1 января 2019 года повысится размер пенсий. Прибавка носит индивидуальный характер и будет зависеть от размера текущих выплат. Кроме того, увеличится фиксированная пенсия для сельчан, чей трудовой стаж составляет 30 и более лет.

МРОТ

С Нового года в РФ повышается минимальный размер оплаты труда. Соответствующий закон ранее подписал президент страны Владимир Путин. С 1 января МРОТ составит 11 тысяч 280 рублей, в зависимости от региона этот показатель может изменяться.

Пособия

В 2019 увеличивается размер пособия по безработице. Минимальный размер выплаты составит 1,5 тысячи рублей, максимальный — 8 тысяч рублей. Пособие вырастет также для людей предпенсионного возраста.

Выплаты по о беременности, родам и уходу за ребенком также увеличатся в 2019 году. Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 тысяч 152 рубля, а пособие по беременности и родам — 65 тысяч 417 рублей.

Увеличение НДС

Базовая ставка налога на добавленную стоимость в России вырастет с 18 до 20%. В российском правительстве рассчитывают, что эта мера принесет в российский бюджет два триллиона рублей в ближайшие три года. Эти деньги планируется направить на медицину, образование, соцобеспечение и культуру. Повышение НДС не коснется социальных товаров — продуктов питания, детских товаров, лекарств и медицинских изделий.

Тарифы ЖКХ

С 1 января в России проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Повышение ставок пройдет в два этапа — в январе на 1,7%, в июле — на 2,4%.

Налоги

С наступлением 2019 года россияне смогут оплачивать налоги в МФЦ без процентов. При этом все имущественные налоги можно погасить одним платежом на спецсчет Федерального казначейства, на который можно перечислить любую сумму без налогового уведомления. Остаток средств можно вернуть в течение месяца.

Более подробно ознакомиться с изменениями можно в материале Пятого канала.