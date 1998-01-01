Путин повысил МРОТ с начала 2019 года

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Президент подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Фото: globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — с начала 2019 года он составит 11 280 рублей.

В соответствии с законодательством, ежегодно 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения по стране за второй квартал предыдущего года. Для 2019 года эта сумма по итогам указанного периода составила 11 280 рублей.

В комитете по социальной политике Совета Федерации отметили, что повышение МРОТ поспособствует повышению зарплаты для 3,7 миллиона россиян. В конце 2018 года величина МРОТ составляет 11 163 рубля. 

Ранее Пятый канал рассказывал о помиловании президентом пяти осужденных россиян.

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