Стала известна причина обрушения моста в Парке Горького в Москве

Техническая неисправность конструктивных элементов катка в Парке Горького стала причиной поломки оборудования, в результате которой была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода, в последствии приведшая к обрушению. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сразу после инцидента пострадавшим, а это по предварительным данным — 13 человек, медики оказали помощь, несколько из них были госпитализированы. Сейчас участок катка, над которым произошло обрушение моста, огорожен. На остальной территории продолжают кататься посетители.

Ранее Пятый канал публиковал момент обрушения моста в Парке Горького.