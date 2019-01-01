В Новой Москве обнаружили тело отца Дмитрия Бикбаева

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева Амириза Бикбаева. Как сообщает РЕН, мужчину нашел его пасынок в хозяйственной постройке во дворе дома, где Амириз проживал с семьей. Что стало причиной смерти — не уточняется. Вероятнее всего, мужчина наложил на себя руки.

Дмитрий Бикбаев — российский певец, участвовавший в проекте «Фабрика звезд» и дуэте «БиС». Сегодня Дмитрий — фронтмен группы «APOSTOL» и творческий директор театрального центра «Маленькая Луна».

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