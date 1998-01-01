Ушел из жизни замминистра транспорта России Сергей Аристов

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Он скончался 30 декабря после продолжительной болезни.

Фото: Mintrans.ru

Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте ведомства. Отмечается, что он ушел из жизни 30 декабря.

По данным агентства, похоронен замминистра будет на Троекуровском кладбище Москвы 2 января 2019 года. Соболезнования близким и родным Сергея Аристова уже выразил глава Министерства транспорта Евгений Дитрих.

Сергей Аристов занимал должность статс-секретаря — заместителя министра транспорта РФ с 1 декабря 2005 года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин.

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