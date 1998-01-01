Среди семи погибших в пожаре в Оренбургской области трое детей

В пожаре в частном коттедже в городе Орск Оренбургской области в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января погибли четверо взрослых и трое детей. Большая компания арендовала здание для празднования Нового года.

Предварительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание.

Как стало известно Пятому каналу, установлены личности почти всех погибших:

Олег Ш., 1994 года рождения Ксения Ш., 1994 года рождения Роман Ш. Константин Л. Матвей Л. Алексей Р.

В настоящее время дознаватели и следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Как сообщалось ранее, первые звонки о пожаре стали поступать около шести утра.