Среди семи погибших в пожаре в Оренбургской области трое детей

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Возгорание произошло в арендованном для празднования Нового года коттедже.

В пожаре в частном коттедже в городе Орск Оренбургской области в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января погибли четверо взрослых и трое детей. Большая компания арендовала здание для празднования Нового года.

Предварительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание.

Как стало известно Пятому каналу, установлены личности почти всех погибших:

  1. Олег Ш., 1994 года рождения
  2. Ксения Ш., 1994 года рождения
  3. Роман Ш.
  4. Константин Л.
  5. Матвей Л.
  6. Алексей Р.

В настоящее время дознаватели и следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Как сообщалось ранее, первые звонки о пожаре стали поступать около шести утра.

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