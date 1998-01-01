Среди семи погибших в пожаре в Оренбургской области трое детей

В пожаре в частном коттедже в городе Орск Оренбургской области в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января погибли четверо взрослых и трое детей. Большая компания арендовала здание для празднования Нового года.
Предварительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание.
Как стало известно Пятому каналу, установлены личности почти всех погибших:
- Олег Ш., 1994 года рождения
- Ксения Ш., 1994 года рождения
- Роман Ш.
- Константин Л.
- Матвей Л.
- Алексей Р.
В настоящее время дознаватели и следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Как сообщалось ранее, первые звонки о пожаре стали поступать около шести утра.