Видео с места гибели в пожаре семерых человек в Оренбургской области

Следователи продолжают выяснять обстоятельства пожара в частном доме в Орске Оренбургской области, где погибли семеро человек, включая троих детей. Предварительной причиной ЧП возможно стало короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности.

— По версии следствия, около 8.00 часов 1 января 2019 года произошло возгорание в жилом доме по улице Салтыкова Щедрина в городе Орске. После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, его супруги, и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. На месте происшествия обнаружены также тела двоих гостей: мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники, — сообщает пресс-служба регионального СК.

Известно, что молодая семья арендовала этот дом с друзьями для празднования Нового года. Причем, делали они это не впервые. Владельцев сгоревшего коттеджа сейчас разыскивают.

На кадрах видно, что предварительно, люди находившиеся в помещении отравились угарным газом, так как выгорела только обстановка. Сам дом остался цел.

Омбудсмен Оренбургской области Ольга Ковыльская сообщила ТАСС, что погибшая семья характеризовалась положительно.

Ранее Пятый канал публиковал список погибших в пожаре в Орске.