Кровавое лунное затмение ожидается после новогодних праздников

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Астрономическое явление по праву получило это название, так как Луна в этот момент становится невероятно сказочного цвета.

Фото: www.globallookpress.com

Крайне редкое астрономическое явление, которое отныне называется «Кровавая суперлуна» посчастливится наблюдать тем, кто живет в северном полушарии. Это случится в ночь с 20 на 21 января. Это затмение по праву считают одним из самых эффектных и красивых, так как красный оттенок будто бы придает Луне некую сказочность.

Астрологи ждут с нетерпением кровавое лунное затмение, ведь это своего рода феномен. Причиной оттенку, который приобретает Луна, является рассеивание солнечного света в атмосфере Земли. Это происходит именно в тот момент, когда сама Луна проходит сквозь тень, которую отражает планета.

Еще одним астрономическим феноменом является зрительное увеличение Луны, которым жители северного полушария также смогут насладиться в ночь с 20 на 21 января. Луна будет находиться в ближайшей к Земле точке орбиты. Это даст возможность спутнику Земли пройти максимально близко к нашей планете.

Все редкие астрономические явления кажутся особенно прекрасными именно в новогодние праздники. В этот раз кровавое лунное затмение можно будет наблюдать и на территории Российской Федерации. Но с оговоркой — это не удастся сделать в юго-западных и западных районах страны, пишет издание Rsute.ru.

Есть и отличные новости для жителей и гостей столицы России. В январе в Москве можно наблюдать сразу два уникальных астрономических явления — звездный дождь и полное лунное затмение. Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января. В эту ночь может выпасть до 120 звезд в час. Наблюдать звездный дождь можно будет при условии ясного неба или хотя бы не плотной облачности. Он будет виден даже невооруженным глазом, сообщает Triboona.ru.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Москвы увидят «кровавую» Луну в конце января.

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