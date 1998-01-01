Когда жители Москвы увидят «кровавую» Луну

Москвичи смогут стать свидетелями двух уникальных астрономических явлений в начале 2019 года. Первое из них — «звездный дождь» — пройдет в ночь на 4 января, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В это время в небе над столицей можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. В случае, если погода позволит, увидеть метеоры можно будет даже без специального оборудования.

После новогодних праздников, 21 января, москвичи смогут увидеть первое в этом году полное лунное затмение, иначе называемое «кровавой» Луной. Наблюдать за ним нужно будет с раннего утра. Затмение начнется в 06:34 и завершится в 09:51. Сотрудники планетария советуют заранее запастись биноклями и телескопами.

Ранее Пятый канал рассказывал, как «кровавая» Луна влияет на человечество.