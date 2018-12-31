Зеленский создает фон для Тимошенко: эксперты о кандидатах в президенты Украины

Скорее всего, актер и шоумен Владимир Зеленский выдвижением своей кандидатуры на пост президента Украины просто создает видимость конкуренции для Юлии Тимошенко. К такому выводу пришла сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

По ее мнению, Зеленский и Тимошенко образуют вместе политический тандем, работа в котором должна обеспечить победу одного из них.

— Склоняюсь к тому, что Зеленский будет работать на Юлию Тимошенко. Этот тандем, который должен обеспечить в финале президентской гонки во втором туре победу Тимошенко, — цитирует сенатора РИА Новости.

Тимофеева считает, что шоумен во время политической гонки станет своего рода спарринг-партнером лидера партии «Батькивщина». Старт предвыборным кампаниям был дан на Украине незадолго до новогодних праздников. Вместе с этим началась и регистрация участников предвыборной гонки — выдвинуть свою кандидатуру они смогут до 3 февраля 2019 года.

Пока неизвестно, будет ли бороться за пост действующий президент Украины Петр Порошенко. Впрочем, эксперты убеждены, что из-за возросшего недоверия к лидеру Незалежной Петр Алексеевич не пройдет даже во второй тур.