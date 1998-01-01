«Они наказаны достаточно»: глава МОК о русском антидопинговом агентстве

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Президент МОК Томас Бах уверен, что отстранением олимпийских спортсменов из России от Игр в 2018 году РУСАДА «понесло достаточное наказание».

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полагает, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание за допинг-скандал в 2014 году. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По словам Баха, специалисты WADA уверены, что усугублять наказание России по обвинениям в государственной поддержке допинга не нужно. Как отметил глава МОК, достаточно того, что российских спортсменов отстранили от Олимпийских игр в 2018 году.

— В Пхенчхане нами было принято утверждение, что антидопинговая система России подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. После отстранения от Игр 2018 года ОКР понес свое наказание, — говорится в новогоднем обращении Томаса Баха, опубликованном в Twitter.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в США призывают WADA отстранить от исполнения обязанностей российское антидопинговое агентство — РУСАДА.

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