Американцы призвали WADA отстранить российское антидопинговое агентство

В США снова призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранить РФ. Поводом для обращения стало отсутствие доступа экспертов к данным Московской антидопинговой лаборатории.

— WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков, — заявил глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт.

По информации РИА Новости, представители WADA не смогла завершить миссию до конца года из-за проблем с оборудованием, которое необходимо для извлечения данных. Согласно российскому законодательству оно должно быть сертифицировано.

Теперь антидопинговое агентство намерено обсудить ситуацию в середине января и представить новые рекомендации исполкому.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему IBU решил не принимать никаких мер в отношении российских биатлонистов.