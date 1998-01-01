Из-за повышения НДС в России резко подорожала продукция Apple

Продукция американской корпорации Apple резко подросла в цене в России из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2019 года налог вырос до 20%. Прежде он составлял 18%. Дороже стали стоить iPhone, iPad, MacBook и другая техника, сообщает TJ.
В среднем продукты Apple подорожали на две-три тысячи рублей, при том не только новые, но и старые модели, в частности, Apple Watch прошлого поколения. К слову, в конце октября «яблочная» техника уже поднималась в цене. Правда тогда это было связано с изменением курса доллара и выходом новых устройств.
Список самых заметных ценовых изменений на продукцию Apple:
Ранее Пятый канал сообщал о том, что топ-менеджер Apple Дэн Риччио ответил на шквал жалоб от покупателей новых iPad Pro, которым достались «кривые» планшеты.