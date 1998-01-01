Из-за повышения НДС в России резко подорожала продукция Apple

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С Нового года налог увеличился с 18% до 20%.

Фото: www.globallookpress.com

Продукция американской корпорации Apple резко подросла в цене в России из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2019 года налог вырос до 20%. Прежде он составлял 18%. Дороже стали стоить iPhone, iPad, MacBook и другая техника, сообщает TJ.

В среднем продукты Apple подорожали на две-три тысячи рублей, при том не только новые, но и старые модели, в частности, Apple Watch прошлого поколения. К слову, в конце октября «яблочная» техника уже поднималась в цене. Правда тогда это было связано с изменением курса доллара и выходом новых устройств.

Список самых заметных ценовых изменений на продукцию Apple:

iPhone Xs: было 87 990, стало 89 481 рубль
iPhone Xs Max: было 96 990, стало 98 634 рубля;
iPhone XR: было 64 990, стало 66 092 рубля;
iPad mini 4: было 29 990, стало 30 498 рублей;
iPad Pro 2018 11: было 65 990, стало от 67 108 рублей;
MacBook Air: было 104 990, стало 106 769 рублей;
MacBook Pro 13: было 109 990, стало от 111 854 рубля;
Mac mini: было 68 990, стало от 70 159 рублей;
Apple Watch Series 4 (40 мм): было 31 990, стало от 32 532 рубля;
Спортивные ремешки Apple Watch: было от 3 990, стало от 4 058 рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что топ-менеджер Apple Дэн Риччио ответил на шквал жалоб от покупателей новых iPad Pro, которым достались «кривые» планшеты.

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