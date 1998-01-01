Топ-менеджер Apple Дэн Риччио ответил на шквал жалоб от покупателей новых iPad Pro, которым достались изогнутые планшеты.

Один из обладателей изогнутого гаджета написал письмо лично главе корпорации Тиму Куку, а тот переслал его вице-президенту Риччио. Ответ поверг пользователей в гнев. Он заявил, что дизайн нового iPad «превосходит все стандарты качества и точности производства», а его производство находится под тщательным контролем.

— Обратите внимание, что небольшие искривления никак не влияют на работу устройства. Еще раз спасибо, что обратились. Надеюсь, приведенное объяснение решит вашу проблему, — говорится в письме.

Обладатели новых планшетов пришли в ярость от наглости руководителей Apple и вспомнили былые времена, когда Стив Джобс и тот же Тим Кук публично извинялись за iPhone 4.

Ранее Пятый канал рассказывал о новых iPhone XS и XS, которые не прошли проверку на прочность.