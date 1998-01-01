Топ-менеджер Apple Дэн Риччио ответил на шквал жалоб от покупателей новых iPad Pro, которым достались изогнутые планшеты.
Один из обладателей изогнутого гаджета написал письмо лично главе корпорации Тиму Куку, а тот переслал его вице-президенту Риччио. Ответ поверг пользователей в гнев. Он заявил, что дизайн нового iPad «превосходит все стандарты качества и точности производства», а его производство находится под тщательным контролем.
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Обладатели новых планшетов пришли в ярость от наглости руководителей Apple и вспомнили былые времена, когда Стив Джобс и тот же Тим Кук публично извинялись за iPhone 4.
Ранее Пятый канал рассказывал о новых iPhone XS и XS, которые не прошли проверку на прочность.