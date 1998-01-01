Сгоревший фургон с пончиками довел до слез американских полицейских

Полицейские города Лексингтон штата Кентукки в США «разрыдались», увидев на дороге сгоревший фургон полный пончиков. Происшествие так «потрясло» охранников правопорядка, что они устроили необычный флешмоб — на своей официальной странице в Facebook полицейские начали размещать фотографии, на которых они якобы плачут на фоне весьма обгоревшего грузовика легендарной американской компании Krispy Kreme, производящей в том числе знаменитые пончики.

Сообщается, что по неустановленным пока причинам, грузовик со сладостями ехал по городу, как вдруг его водитель заметил возгорание под кузовом фургона. В результате каркас машины значительно повредился.

— Нет слов, — подписали правоохранители свои фотографии.

«Скорбь» лексингтонских полицейских разделили их коллеги по всей стране.

— В этой работе есть вещи, которые невозможно стереть из памяти. В это трагическое время мои мысли с офицерами полиции Лексингтона, — написал офицер из Северной Каролины.

А правоохранители из Нью-Йорка предложили «потерпевшим» прислать в успокоение пончики.

Не секрет, что пончики очень любят американские полицейские. Некоторые даже считают, что это, пожалуй, единственный продукт, который употребляют в пищу стражи правопорядка в США.

Ранее Пятый канал сообщал, как американец чуть не убил внука за съеденный пончик, объяснив агрессию стрессом на работе.