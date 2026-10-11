Школьница скончалась из-за медсестры, случайно отключившей аппарат ИВЛ

В Великобритании ошибка медсестры привела к гибели 13-летней Джой Осундеко, страдавшей синдромом Дауна. Как сообщило издание Metro, ребенку случайно отключили аппарат искусственной вентиляции легких.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как приходящая медсестра в течение десяти секунд нажимала на кнопки устройства, что привело к его полной остановке почти на шесть минут. Отец девочки, Биси, обнаружил дочь бездыханной в ее комнате примерно через час после начала смены сотрудницы.

«Я был крайне обеспокоен, спрыгнул с кровати и побежал вниз. Джой была совершенно безжизненной. Я схватил реанимационный мешок, отсоединил аппарат от трахеи и начал вручную подавать кислород», - рассказал отец ребенка.

По его словам, медсестра просто отошла в сторону, пока он отчаянно пытался привести дочь в чувство, называя ее «безжизненной куклой».

Несмотря на то, что после девяти дней в детской больнице Элдер Хэй состояние девочки стабилизировалось, она так и не смогла полностью оправиться. Родители отмечали, что Джой перестала улыбаться, ее конечности стали малоподвижными, а общее самочувствие стремительно ухудшалось.

В итоге в июне 2022 года у нее случился инсульт, повлекший смерть ствола головного мозга. Компания Optima Health and Social Care Ltd, где работала медсестра, признала нарушение обязанностей по уходу, однако отрицает прямую связь между инцидентом с ИВЛ и смертью пациентки. Хотя уголовное дело было прекращено, расследованием деятельности медсестры сейчас занимается Совет по сестринскому делу и акушерству.

Семья, получившая компенсацию во внесудебном порядке, продолжает требовать честных ответов о причинах случившегося.

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