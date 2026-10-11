Школьница скончалась из-за медсестры, случайно отключившей аппарат ИВЛ

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 32 0

Халатность медицинского персонала привела к необратимым последствиям для жизни тяжелобольного подростка в британском Сент-Хеленсе.

В Британии медсестра случайно отключила ИВЛ ребенку

Фото: © РИА Новости/Татьяна Макеева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании ошибка медсестры привела к гибели 13-летней Джой Осундеко, страдавшей синдромом Дауна.  Как сообщило издание Metro, ребенку случайно отключили аппарат искусственной вентиляции легких.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как приходящая медсестра в течение десяти секунд нажимала на кнопки устройства, что привело к его полной остановке почти на шесть минут. Отец девочки, Биси, обнаружил дочь бездыханной в ее комнате примерно через час после начала смены сотрудницы. 

«Я был крайне обеспокоен, спрыгнул с кровати и побежал вниз. Джой была совершенно безжизненной. Я схватил реанимационный мешок, отсоединил аппарат от трахеи и начал вручную подавать кислород», - рассказал отец ребенка. 

По его словам, медсестра просто отошла в сторону, пока он отчаянно пытался привести дочь в чувство, называя ее «безжизненной куклой».

Несмотря на то, что после девяти дней в детской больнице Элдер Хэй состояние девочки стабилизировалось, она так и не смогла полностью оправиться. Родители отмечали, что Джой перестала улыбаться, ее конечности стали малоподвижными, а общее самочувствие стремительно ухудшалось.

В итоге в июне 2022 года у нее случился инсульт, повлекший смерть ствола головного мозга. Компания Optima Health and Social Care Ltd, где работала медсестра, признала нарушение обязанностей по уходу, однако отрицает прямую связь между инцидентом с ИВЛ и смертью пациентки. Хотя уголовное дело было прекращено, расследованием деятельности медсестры сейчас занимается Совет по сестринскому делу и акушерству.

Семья, получившая компенсацию во внесудебном порядке, продолжает требовать честных ответов о причинах случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.  

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:53
Лещенко ответил на сообщения об ухудшении здоровья и отмене выступлений
22:27
Школьница скончалась из-за медсестры, случайно отключившей аппарат ИВЛ
22:04
Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Петербурге: видео
21:34
«Теперь могу комментировать»: мать дочери Павла Табакова высказалась о его женитьбе
21:15
«Полвека — это мальчишка»: Игорь Крутой скучает по своим 50-ти годам
20:54
Конец света отменяется: ученый объяснил, почему 13 ноября не наступит «Судный день»

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Дени Байсаров признался, что всю жизнь витает в облаках
«Пытался экспериментировать»: как Дени Байсаров сменил профессию
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео