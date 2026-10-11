Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Петербурге: видео

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 27 0

Мужчине может грозить до 30 суток административного ареста.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МАКС/Петербургская полиция/mvd78; 5-tv.ru

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Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Петербурге

В Красном Селе в Петербурге нетрезвый водитель иномарки врезался в памятник воинской славы. Мужчине грозит до месяца административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, около трех часов ночи в воскресенье в полицию поступило сообщение о ДТП на проспекте Ленина, 103. «По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Passat совершил наезд на бордюрный камень памятника воинской славы, после чего врезался в лестницу монумента», — говорится в сообщении.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции, он оказался пьян. За совершенное нарушение ему грозит административный арест до 30 суток. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в покушении на убийство 12-летнего сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, 8 октября женщина находилась с ребенком возле Дудергофского озера. Она насильно влила сыну в рот уксус, затем облила им лицо мальчика и попыталась утопить его. После этого она покинула место происшествия. Ребенок смог самостоятельно выбраться из воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

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