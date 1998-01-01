Зачем их сбривать, если они даны Богом? — Черчесов про «усы надежды»

, 15:18 124

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов поделился планами на предстоящий 2019 год.

Фото: Instagram @cherches_stanislav

Наставник игроков российской футбольной сборной Станислав Черчесов рассказал, как, по его мнению, будет работать команда в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью RT.

russian.rt @nopolitics

 — Если говорить о планах со сборной России на 2019 год, то надо идти пошагово. Соперники по отборочному турниру чемпионата Европы нам известны. Нам нужно попадать на Евро-2020, — уверен Черчесов.

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Журналисты поинтересовались, кто, по мнению Станислава Саламовича смог бы сыграть его роль в кино.

— Боярский, — серьезно подумав ответил тренер.

Когда же ожидаемо возник вопрос о том, будет ли он сбривать «Усы надежды», заслуженный тренер России рассказал, что не видит в этом смысла.

 — А зачем их сбривать, если они даны Богом? — поинтересовался Черчесов.

На вопрос, какой человек мог последним видеть его без усов, наставник сборной ответа дать не смог.

«Усы надежды» — акция в поддержку тренера российской футбольной сборной, запущенная телеведущим Иваном Ургантом перед началом ЧМ-2018, который прошел в России. Ургант призвал жителей выкладывать в сеть свои фото с усами с хештегом #усынадежды.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Черчесов был назван «гордостью России» по версии Минспорта РФ.

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