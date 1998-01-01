Наставник игроков российской футбольной сборной Станислав Черчесов рассказал, как, по его мнению, будет работать команда в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью RT.
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Журналисты поинтересовались, кто, по мнению Станислава Саламовича смог бы сыграть его роль в кино.
Когда же ожидаемо возник вопрос о том, будет ли он сбривать «Усы надежды», заслуженный тренер России рассказал, что не видит в этом смысла.
На вопрос, какой человек мог последним видеть его без усов, наставник сборной ответа дать не смог.
«Усы надежды» — акция в поддержку тренера российской футбольной сборной, запущенная телеведущим Иваном Ургантом перед началом ЧМ-2018, который прошел в России. Ургант призвал жителей выкладывать в сеть свои фото с усами с хештегом #усынадежды.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Черчесов был назван «гордостью России» по версии Минспорта РФ.