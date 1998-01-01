Попавшая под лавину в Мурманске петербурженка погибла

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27-летняя девушка получила травмы не совместимые с жизнью. Еще одна пострадавшая госпитализирована с травмой ноги.

Фото: www.globallookpress.com

27-летняя жительница Петербурга, поиски которой после схода лавины в Хибинах продолжались около двух часов найдена. Как стало известно Пятому каналу, девушка получила травмы не совместимые с жизнью. Спасти ее не удалось.

По уточненной информации, на горе в зоне ЧП было четыре, а не три человека, как сообщалось ранее. Вместе с погибшей на «дикую» часть склона ушли двое мужчин. Когда проводилась поисково-спасательная операция на склоне, выяснилось, что была спасена еще девушка 1993 года рождения. Пострадавшая госпитализирована с травмой ноги. С компанией из Петербурга она не знакома. Как она оказалась на этом склоне информации пока не поступало.

Известно, что все четверо не фрирайдеры (любители экстремальных ощущений, вдохновляющиеся нетронутым снегом в горах — прим.ред.), а просто отдыхающие.

Ранее Пятый канал рассказывал о ходе поисково-спасательных работ на склоне горы в Мурманской области.

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