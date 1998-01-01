Попавшего под лавину жителя Петербурга ищут спасатели в Мурманской области

Три жителя Санкт-Петербурга в среду, 2 января, попали под лавину в районе Кукисвумчорр в Хибинах в Мурманской области. Известно, что двое смогли выбраться из-под снега самостоятельно. Поисками третьего занимаются спасатели.

На месте ЧП находятся 74 человека, 12 единиц техники, от МЧС — 47 человек и семь единиц техники.

— Объем сошедшего снега составляет примерно десять тысяч метров кубических. Ведется наращивание сил и средств для проведения поисково-спасательных работ. В Хибинах по данным регионального МЧС установлена третья степень лавиноопасности, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Татьяна Абрамова.

По факту произошедшего прокуратура города Кировск начала проверку. Предварительно, туристы поднялись по оборудованному подъемнику наверх, а потом покинули специализированную трассу в район «дикого» склона. На место поисков также выехал прокурор города.

Как стало известно Пятому каналу, все трое друзья и приехали вместе на отдых.