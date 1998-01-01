Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии

Ведущий телепрограммы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов находится в больнице. Об это он рассказал ТАСС. По его словам, поводов для беспокойства нет, он чувствует себя нормально и уже 3 января он намерен выписаться и вернуться домой.
Известный телеведущий также добавил, что он нередко оказывается травмирован.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что ученый был госпитализирован в одно из медучреждений Москвы с переломом. Травмы Николай Николаевич получил вечером в среду, 2 декабря. По словам его супруги Татьяны Дроздовой, Николай Николаевич повредил ключицу во время выполнения спортивных упражнений.
По словам Татьяны Петровны, в целом Николай Дроздов чувствует себя хорошо. Беспокоят его только болезненные ощущения в местах ушибов и перелома.