Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии

Ведущий телепрограммы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов находится в больнице. Об это он рассказал ТАСС. По его словам, поводов для беспокойства нет, он чувствует себя нормально и уже 3 января он намерен выписаться и вернуться домой.

— Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов, — уточнил Николай Дроздов.

Известный телеведущий также добавил, что он нередко оказывается травмирован.

— Все время что-то делаешь, прыгаешь, зарядку делаешь… Завтра уже домой, не беспокойтесь, — заключил телеведущий.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ученый был госпитализирован в одно из медучреждений Москвы с переломом. Травмы Николай Николаевич получил вечером в среду, 2 декабря. По словам его супруги Татьяны Дроздовой, Николай Николаевич повредил ключицу во время выполнения спортивных упражнений.

— Ключица немножко переломана. Во время зарядки потерял как-то равновесие и упал. Пока врачи ничего особенно не говорят, пока только рентген сделали. Но я говорю: небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Только зафиксировать на подвязки,— рассказала женщина.

По словам Татьяны Петровны, в целом Николай Дроздов чувствует себя хорошо. Беспокоят его только болезненные ощущения в местах ушибов и перелома.